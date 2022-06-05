因負債2.4億宣告破產的澎恰恰，今（5日）到天寶聖道宮求賜發財金印，問到還債進度時，他說一切都由好友林秉文處理；他表示在這3年裡，他所借出的錢高達10億，「那些該給我的人，一個都不要逃，雖然我沒有證據、借據，但是我講了我就要負責。」他自知無法順利收款，會想對外宣布這件事是想解釋為何債務累累、到地下錢莊借錢，他自爆曾在4月接受調查局約談，至於細節，他表示案件還在偵查中不便公開。

澎恰恰將欠他債務的人整理成一個黑名單，至於何時會對外公開？他表示目前最大的重心是下周的三場舞台劇，「表演完後我再來看日期，或者是這2天有什麼變化，這件事最好不要發生，不然就會天搖地動。」他表示黑名單中幾乎沒有演藝圈的人，都是圈外人。

適逢無極地王大至尊聖誕，澎恰恰5日到天寶聖道宮接下神明親賜金印，並發表「加速還債宣言」。（鄧博仁攝）

除了債務問題，澎恰恰今再爆近期被有心人士截圖他和女生的LINE對話，藉此威脅，「和債務有關，她是債權人，只是她不願意接受協調，就是要弄你，那這個弄得很煩，煩到晚上都覺得我在幹嘛，我演藝圈要40年了，大家都以為演藝人員很風光」，澎恰恰更表示每天晚上想到這些事都很感到心煩意亂。

適逢無極地王大至尊聖誕，澎恰恰5日到天寶聖道宮接下神明親賜金印，並發表「加速還債宣言」。（鄧博仁攝）

適逢無極地王大至尊聖誕，澎恰恰5日到天寶聖道宮接下神明親賜金印，並發表「加速還債宣言」。（鄧博仁攝）