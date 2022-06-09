晶睿(3454)5月合併營業收入為6.31億元，月減11%，美國國防授權法案(NDAA)轉單效益持續顯現，晶睿總經理廖禎祺表示，目前品牌及代工在北美訂單都蠻好的，在手部分訂單已看到2023年，我們也適度漲價反應成本，希望能維持利潤表現。

受到台灣本土疫情大爆發影響，晶睿5月合併營收為6.31億元，月減11%，年成長21%，晶睿表示，疫情影響產線調度及供應商出貨，將因應產能陸續恢復，積極增加產出，滿足客戶需求；得利於手邊累積訂單積極消化，且受惠高毛利機種銷售增加，毛利持續修正，累計前5月合併營業收入為32.12億元，年成長41%。

晶睿公司維持代工及品牌雙事業之成長動能，其中品牌事業以日本分公司業績成長較上月亮眼，近期更成功將銷售觸角拓展至日本在地百年釀酒品牌，安裝上百台網路攝影機、網路供電設備以及串接影像管理平台，協助其全國釀酒工廠升級安全監控設備，建構全方位安防解決方案。

廖禎祺表示，台灣本土疫情嚴峻，雖然已逐漸有應對方式，生產人力有受到影響，加上大陸嚴厲封城政策，有些物料遞延，對營運造成挑戰，包括：客戶運費及現貨成本，必須跟供應鏈做有效控管，讓我們謹慎看待第2季及下半年，不過目前品牌及代工在北美訂單都蠻好的，在手訂單有看到2023年，也有短期需求需要即時滿足，相對去年來說，我們把握度提高很多，希望第2季及下半年能延續第1季成長態勢，消化手上訂單，滿足市場需求。