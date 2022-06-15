嘉義市長黃敏惠歡迎名牌燒肉店進駐嘉義市共創地方經濟。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

耐斯王子大飯店引進名牌燒肉店，為消費者桌邊服務。（廖素慧攝）

名牌燒肉店進駐耐斯王子大飯店頂樓，美食配美景。（廖素慧攝）

飯店餐飲業近幾年吹起頂樓風潮，在頂樓吃美食俯瞰美景，嘉義市積極招商引進潮牌進駐，耐斯王子大飯店與燒肉名店合作在17樓營運，市長黃敏惠表示，優質品牌陸續進駐嘉義市，是對嘉義市經濟發展及潛力的肯定。

黃敏惠表示，嘉義市致力朝向成為台灣西部走廊新都心、雲嘉南觀光休閒消費中心邁進，雲嘉南地區是共同生活圈，約有200萬多人，這幾年各大品牌，如IKEA Hej全球首發行動商店、Volvo南台灣第1座旗艦據點、詩肯柚木全國最大旗艦店、in89豪華影城都來嘉義市駐點，促進這座城市不斷升級，讓連續3年嘉義市營利事業銷售額年年創新高。

黃敏惠表示，耐斯王子大飯店在地長期經營，持續引進優質品牌，此次與乾杯集團合作在17樓開設「老乾杯」嘉義店，是該集團全台10家店中最高樓美景的店，是對嘉義市經濟發展的肯定，也為嘉義帶來不同凡響的餐飲感受。

耐斯王子大飯店表示，飯店為提供多元的餐飲選擇，滿足消費者的不同需求，特別在頂樓設計9間包廂、2間VIP室，食材採用頂級日澳和牛，搭配專人桌邊服務，讓消費者能細細品嘗美食。