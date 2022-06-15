Burberry宣布英超職業足球運動員孫興慜擔任品牌大使，並以2022早秋系列拍攝畫報。（Burberry提供）

Burberry日前宣佈最新品牌大使，由有許多韓國頂流明星好友的英超職業足球運動員孫興慜擔任，並邀請他以 2022 早秋系列的單品拍攝畫報，剪裁修長、簡約的設計加上沈穩的色調，將其長期運動下修煉的好身材襯托地更加突出，另照片中的格紋造型足球亦為一大亮點。

孫興慜以Burberry格紋尼龍套裝展現街頭時尚魅力。（Burberry提供）

擔任韓國足球國家隊隊長的孫興慜，同時也擔任英超俱樂部托特納姆熱刺隊的前鋒，讓他在國際間打響知名度，在韓國、國際擁有許多粉絲，而高超的足技在本季英超共射入23球，成為史上首位拿下英超金靴獎的亞洲球員。另，外型陽光同時個性也十分擅長交際的他也與許多韓國頂流男神如孔劉、朴敘俊等人都有好交情，在IG更擁有715萬人追蹤，可見他的高人氣。

Burberry宣布英超職業足球運動員孫興慜擔任品牌大使，孫興慜以Burberry22早秋系列駝色外套大衣演繹正裝帥氣腳踩格紋足球拍攝畫報，讓不少粉絲敲碗品牌快上市該足球。（Burberry提供）

於最新釋出的畫報中，他一共演繹三套造型，不論是運動潮流、正裝、帥氣街頭風格皆能輕鬆駕馭，其中於品牌釋出的幕後花絮中，他以駝毛和羊毛無袖訂製外套，搭配可穿脫的深駝色羊毛開襟衫、白色純棉府綢襯衫、黑色馬海毛燕尾服長褲和黑色經典剪裁絲綢緞紋領帶的正裝，開心地用手指轉球，更讓許多品牌粉絲將目光轉向那顆格紋造型的足球，於貼文下敲碗「我需要那顆球！！」