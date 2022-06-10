下周國際新聞事件
06/13 周一 日本BSI 大型製造業調查報告
英國4月GDP
英國4月貿易餘額
英國4月工業生產指數
06/14 周二 日本4月工業生產指數終值
德國5月通膨率終值
英國4月就業報告、失業率
歐元區4月工業生產指數
美國5月PPI
06/15 周三 API原油庫存報告
日本4月機械訂單
EIA美國原油庫存報告
歐元區4月貿易餘額
MBA抵押貸款申請、30年期抵押貸款利率
美國5月零售銷售額
紐約州6月製造業指數
NAHB房市指數6月
EIA原油庫存報告
06/16 周四 聯準會利率決議、FOMC經濟和利率預測、記者會
日本5月進出口、貿易餘額
澳洲5月就業報告、失業率
英國央行利率決議
美國5月新屋開工、建築許可
美國請領失業給付人數
費城Fed製造業指數6月
歐元小組會議
06/17 周五 日本央行利率決議
英國5月零售銷售額
歐元區5月通膨率終值
美國5月工業生產
歐洲經濟暨財政事務理事會會議（EcoFin Meeting）
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