下周國際新聞事件

06/13　周一 日本BSI 大型製造業調查報告

英國4月GDP

英國4月貿易餘額

英國4月工業生產指數

06/14　周二 日本4月工業生產指數終值

德國5月通膨率終值

英國4月就業報告、失業率

歐元區4月工業生產指數

美國5月PPI

06/15　周三 API原油庫存報告

日本4月機械訂單

EIA美國原油庫存報告

歐元區4月貿易餘額

MBA抵押貸款申請、30年期抵押貸款利率

美國5月零售銷售額

紐約州6月製造業指數

NAHB房市指數6月

EIA原油庫存報告

06/16　周四 聯準會利率決議、FOMC經濟和利率預測、記者會

日本5月進出口、貿易餘額

澳洲5月就業報告、失業率

英國央行利率決議

美國5月新屋開工、建築許可

美國請領失業給付人數

費城Fed製造業指數6月

歐元小組會議

06/17　周五 日本央行利率決議

英國5月零售銷售額

歐元區5月通膨率終值

美國5月工業生產

歐洲經濟暨財政事務理事會會議（EcoFin Meeting）

《國際經濟》股市重挫 首季美國人財富大縮水
《金融》前4月刷卡金額破兆 創同期新高
《國際經濟》REC調查：英國5月勞動力市場失去動能
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