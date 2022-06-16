周三公布的資料顯示，歐元區四月的貿易逆差擴大，較前一個月增加一倍；而工業產出出現月增。

歐盟統計局(Eurostat)表示，歐元區19國在四月的貿易逆差來到324億歐元，與三月的164億歐元逆差相較，幾乎翻倍。與去年同期相比，去年四月則享有順差149億歐元。

經季節調整後，歐元區四月貿易逆差為317億歐元。

統計局說，四月未經調整的進口為年增39.8%，出口僅增加15.7%。

今年第一季歐盟與俄羅斯的貿易逆差高達626億歐元，遠高於去年同期的147億歐元。俄烏戰爭在二月底爆發，而俄羅斯為歐盟主要能源進口國。

今年1~4月，僅就能源項目而言，歐盟對俄羅斯的逆差就高達1836億歐元。

另外有關歐盟最大貿易夥伴，今年1~4月歐盟與中國的整體貿易逆差幾乎翻一倍，為1220億歐元，高於去年同期的逆差658億歐元。

歐元區四月工業生產為月增0.4%，但是年減2%。表現劣於經濟學家預測的月增0.5%和年減1.1%。

四月能源生產為月增5.4%，中間產品(半成品)的生產月減0.7%，非耐久財減少0.4%。在年率方面，四月資本財年減9%，中間產品年減0.3%。