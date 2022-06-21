歐元在周二走高，從歐洲央行(ECB)重申遏制通膨的升息計畫中獲得支援；日圓則測試近24年新低，日本央行的超寬鬆貨幣政策，持續產生影響。

歐元升0.5%，來到1.0563美元；ECB首席經濟學家連恩(Philip Lane)說，ECB七月會議將升息25個基點，九月的升息規模還沒有確定，但是暗示50個基點的升幅是有可能的。

同時ECB官員、法國央行行長Francois Villeroy de Galhau周一表示，ECB規劃的抵抗歐元區各國息差的工具，應該也要支援對歐元穩定的承諾。該言論消除了市場對歐元的疑慮。

此外，周二美元對日圓上漲0.2%，來到1美元兌135.35日圓，日圓距離近24年低價的135.60不遠。日本央行在上周五粉碎了外界對政策改變的預期，並重申對超寬鬆立場的承諾。

美元指數下跌0.3%，來到104.10點。市場關注聯準會主席包爾(Jerome Powell)本周三在國會的聽證會。

荷蘭ING分析師在簡報中表示，美元下一個事件是聯準會主席包爾每半年一次對參議院提出的貨幣政策證詞，從聯準會上次FOMC會議來看，包爾可能表現較為鷹派，這也表示，美元今天的下跌將會很有限。

聯準會兩位官員預計周二會發表公開言論，交易員也密切關注，找尋利率走勢的線索。

美元兌瑞士法朗升0.2%，來到0.9651瑞士法朗。兌英鎊升0.4%，來到1英鎊兌1.2294美元。

比特幣升2%，來到2萬0978美元；比特幣近日來都沒有明顯地上升或跌破2萬美元的重要心理關卡。