盧布周一上午在莫斯科交易所逆轉了開盤時的跌勢，走在上漲的勢頭。由於周日錯過最後支付期限，國際債券持有人仍未收到相關款項，俄羅斯陷入債務違約危機。然外界認為，在西方制裁之下，該違約已不具實質意義。

原本應於5月27日到期支付的債息約1億歐元，在30天寬限期過後，周日(26日)為最後期限，目前無跡象顯示有持有人收到利息款項。俄羅斯官方表示，仍有足夠資金履行付款，並指責西方故意將俄羅斯推向債務違約。

盧布周一上午收復了早盤的下跌，升0.2%，來到1美元兌53.31盧布；開盤之初一度大跌2%，觸及54.49。

盧布兌歐元也升0.1%，為56.03。

強勁的盧布也擠壓了俄國出口商的外匯收入，並可能對俄羅斯經濟帶來壓力。在西方的全面制裁行動下，俄羅斯面臨大幅衰退的壓力。

在過去數月以來，資本管制一直給盧布帶來支撐。而出口商在近幾周將美元和歐元外匯轉換為盧布，也給盧布帶來短期支撐。

券商Alor說，出口商在上周並沒有增加出售外匯，顯示它們可能在繳稅的最後一刻才會拋出，到時也會看見盧布的走強。但Alor也表示，也許出口商手中已經累積足夠的盧布。

周一早盤，俄羅斯股市上漲，美元計價的RTS指數上漲0.3%，以盧布為基準的MOEX俄羅斯指數上漲0.3%。