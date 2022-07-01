隨著物價壓力持續擴散各領域，歐元區6月通膨率再創歷史新高，可能還需要數個月時間才能到頂，使歐洲央行7月起開始迅速升息的可能性升高。

歐盟統計局（Eurostat）周五公布，歐元區19個成員國的消費者物價指數年漲8.6%，較5月年通膨率8.1%進一步升高，並超出市場預期的年漲8.4%，能源、食品和服務價格上漲是通膨急升的主要原因。

即使排除波動較大的食品與燃油價格，6月核心通膨率仍然遠超出歐洲央行設定的2%目標，這令央行政策官員備感不安。

6月排除食品和燃油價格的核心年通膨率從5月的4.4%上揚至4.6%，儘管另一個更限縮的通膨指標（同時排除酒精和菸品）從3.8%放緩至3.7%。

報告指出，6月歐元區燃油價格上漲41.9%，而食品價格上漲11.1%，這是歐元區各國政府特別關注的問題，因為這對低收入家庭的影響尤其嚴重。

在落後其他主要央行數個月之後，歐洲央行也將於7月開始升息，最初將升息25個基點，但周五公布的通膨數據使9月升息50個基點的機率升高。