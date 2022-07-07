凌華(6166)6月營收達12.59億元，月增57.98%、年增32.29%，單月僅次於去年12月紀錄，創下歷史次高；第二季營收27.87億元，年增23.33%、季增8%；上半年營收53.69億元，年增23.24%。

工業電腦廠缺料問題改善，供貨開始正常，與消費性電子相比，市況相對穩健，也成為資金避風港。自營商連4日敲進，周四凌華最高達56.5元、上漲2.72%，盤中維持0.55%漲幅，收復5日線。

凌華董事長劉鈞日前表示，長短料問題逐步緩解，今年下半年營運可望比上半年更好，受到缺料、上海封控、本土疫情因素緩解，6月起的狀況可望開始好轉，法人預估，今年度營運更有信心超車去年度，今年營收不僅於雙位數成長，更可望重返百億規模，創下歷史新高點。

毛利率方面，去年供應鏈缺料，加上原物料上漲以及收購價格高，導致整體毛利率下滑。因為缺料而市場價格變動較大，先前公司大多自行吸收漲價，公司提到，通膨、原物料上升等將啟動一定程度的漲價，或是將原物料產生的採購價差轉嫁，而台幣貶值也對毛利率有正面看法，今年毛利率可望逐季改善，整年度力拚維持更好。