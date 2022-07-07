舒緩呼吸道症狀的NAC(呼吸道黏液溶解劑)醫院通路需求強勁，加上香港子公司銷售創次高，健喬(4114)6月營收達3.36億元，年成長29%，前6月營收20.26億元，年成長31%，淡季不淡。

健喬下半年在「愛克痰」中國大陸銷售計畫啟動後，也將有另一波海外市場的營收貢獻。展望2022年，在營業毛利維持穩定下，加上六月剛入帳的土地出售利益，全年將是獲利的爆發年。

「愛克痰」五月需求暴增時曾造成供貨吃緊，藥局通路瘋狂掃貨導致NAC爆量，健喬全員加班，讓市場供貨得到紓解，因此藥局通路端的搶貨已經平息。而在OMICRON確診數漸漸脫離高原期，開始呈現丘陵式的下滑的同時，醫院端開立處方的需求仍然維持在高原期，從「愛克痰」兩個劑型看來，都仍然呈現超常成長。發泡錠劑型六月單月銷售金額較去年同期成長62%；顆粒劑型小鳥包六月單月銷售金額較去年則成長58%。公司預估，由於疫情帶來品牌擴張效應，屆時疫情緩和，「愛克痰」的市占率也勢必再拉升，銷售會持續維持高成長。

對OMICRON輕症患者來說，最需要舒緩的就是鎮咳及祛痰。除了「愛克痰」以外，集團的複方甘草液也成為必要的處方藥。六月單月複方甘草液的銷售金額是去年同期的3.2倍，由於訂單瞬間翻倍，健喬集團旗下專門生產液劑的健康廠立即調整產能以支應防疫需求。

在海外市場方面，香港市場及澳門市場在醫院標單陸續得標之後，也在六月創下僅次於三月的銷售紀錄，其中由日本橘生製藥專利授權於健喬香港查登的原廠藥「Urief優列扶」成功打入醫院通路，是銷售紀錄創次高的最主要原因。