德國財長林德納（Christian Lindner）21日聲稱，德國政府將不會同意歐盟計畫要從2035年起全面禁售裝載內燃機的新車計畫。
為達成要在2030年將溫室氣體排放量減少55％，歐盟執委會提議自2035年起要百分百減少新車二氧化碳排放量，換言之也就是在2035年後不能再銷售裝置內燃機的新車。
不過林德納21日在一場會議中表示，內燃機汽車依然有其優勢，因此這項禁令並不適當，而且德國政府也將不會同意這項計畫。
德國財長林德納（Christian Lindner）21日聲稱，德國政府將不會同意歐盟計畫要從2035年起全面禁售裝載內燃機的新車計畫。
為達成要在2030年將溫室氣體排放量減少55％，歐盟執委會提議自2035年起要百分百減少新車二氧化碳排放量，換言之也就是在2035年後不能再銷售裝置內燃機的新車。
不過林德納21日在一場會議中表示，內燃機汽車依然有其優勢，因此這項禁令並不適當，而且德國政府也將不會同意這項計畫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。