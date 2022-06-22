德國財長林德納（Christian Lindner）21日聲稱，德國政府將不會同意歐盟計畫要從2035年起全面禁售裝載內燃機的新車計畫。

為達成要在2030年將溫室氣體排放量減少55％，歐盟執委會提議自2035年起要百分百減少新車二氧化碳排放量，換言之也就是在2035年後不能再銷售裝置內燃機的新車。

不過林德納21日在一場會議中表示，內燃機汽車依然有其優勢，因此這項禁令並不適當，而且德國政府也將不會同意這項計畫。