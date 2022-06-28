大陸環球網引述《南華早報》28日以〈比利時首相警告不要好像中國是「另一個俄羅斯」那樣對待中國〉為題報導稱，比利時首相德克羅當地時間27日出席布魯塞爾一場論壇警告，勿將中國和俄羅斯歸入同一個地緣政治籃子，他聲稱，「此時此刻」應對兩個國家進行不同的考量。

「我認為我們最不應該做的就是像背對俄羅斯一樣背對中國」，報導稱，德克羅主張延續歐盟的政策，即將北京視為夥伴、對手和競爭者。「他們（中國）是一個重要的交易夥伴。這是事實——我的意思是，你可以贊成也可以不贊成，但他們是一個重要的交易夥伴，」德克羅當天在論壇上表示。

《南華早報》在報導中稱，德克羅發表上述言論之際，歐洲正在舉行一系列峰會（七國集團峰會＋北約峰會），而中國則是系列峰會的重要話題。

報導提到，荷蘭首相呂特26日參加完歐盟峰會後在布魯塞爾表示，他反對因中國的香港和新疆政策而重新考慮與中國的貿易關係。他說，歐盟應該解決這些問題，但不應該孤立那些不符合歐洲標準的國家。美媒報導認為，這番言論有助於歐洲重新評估與中國的關係。

不過，正在德國舉行的七國集團（G7）會議26日宣稱，將在5年內籌集6000億美元，為開發中國家提供發展基礎設施的資金。西方媒體普遍稱這是西方對抗中國「一帶一路」倡議的戰略計畫。而將於28日起在西班牙馬德里舉行的北約峰會，預計將就新的北約「戰略概念」作出決定，首次闡明對中國的立場。

《南華早報》報導援引荷蘭智庫克林根達爾研究所分析師雷姆·科特維格的說法表示，比利時和荷蘭領導人的言論，表明兩大歐盟集團在對華政策上不斷擴大的分裂。「這不是巧合，因為它意在影響G7討論，並且——可能——抵制北約『戰略概念』中過於強烈的反華言論，」科特維格說。

關於G7欲籌款6000億美元「抗衡」中國，英國廣播公司（BBC）稱，在去年的G7峰會上，拜登也宣布了一項「劍指中國」的全球基建計畫。如今，這項被美國命名為「重建更美好世界」的宏大計畫「因缺乏進展而步履蹣跚」。多名中國學者表示，美西方試圖以經濟援助畫大餅的方式，引誘其他國家尤其是開發中國家加入其地緣政治對抗之中。

大陸外交部發言人趙立堅27日表示，中方始終歡迎一切促進全球基建的倡議。認為各類相關倡議不存在彼此取代的問題。中方反對打著基礎設施建設旗號推進地緣政治算計、抹黑污蔑「一帶一路」倡議的言行。