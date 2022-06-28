歐盟能源事務專門委員Kadri Simson周一在一場能源部長級會議中表示，俄羅斯很可能再一次嚴重干擾和減量天然氣供應，各國應該調整緊急應變計畫，以因應斷氣的衝擊，並且盡量使用其它燃料和儲存天然氣。

歐盟執委會將在七月為歐盟各國提出計畫，以協調各國因應天然氣衝擊的準備工作。俄羅斯目前已經針對歐盟27國中的12國，實施天然氣減量供應。

歐盟的計畫將訂定減少天然氣需求的措施，並找出有哪些關鍵產業部門在減少供應時，供應鏈將遭到破壞。而Simson也表示，市民將不受到任何的天然氣供應限制，根據歐盟規定，一般民眾屬於受保護的用戶。

Simson說，俄羅斯的減少供應，是想動搖歐洲能源市場，推高能源價格，並防堵各國增加冬季的天然氣儲備量。

Simson敦促各國加大力道，立即採取行動，減少天然氣消耗，並確保有足夠的儲量來因應冬季取暖需求。

根據歐洲天然氣基礎設施公司的資料，目前歐盟國家的天然氣儲備水準約在57%，但儲備水準因不同國家而異，例如德國的水準為57%，波蘭為97%，匈牙利為39%。