瑞士能源部長Simonetta Sommaruga周日對媒體表示，如果出現能源供應短缺，瑞士企業將首當其衝，面臨政府的能源配給。部長並警告說，政府不能一直保證總是有足夠的天然氣供應。

內陸國的瑞士是透過與歐盟鄰國的交易中心來獲得天然氣供應，所以供應干擾也會影響到瑞士。

而瑞士對天然氣需求也相對地較低，僅約占總能源消耗量的15%。根據政府資料，天然氣約有42%是供給給家庭使用，其餘提供給工業、服務業和運輸業使用。

而這些都是依賴於進口。部長對瑞士的周日日報(SonntagsZeitung)表示，這也就是為何，沒有人可以保證永遠有足夠的天然氣供給給所有人。

瑞士政府已經於上周三表示，如果今年冬天出現供應短缺問題，而其它的補救措施仍不足夠支撐之下，將訴諸配給措施，並且首先對企業實施。

Sommaruga說，例如首先將對自動電扶梯和霓虹燈實施供應限制。但是政府將對家庭提供保障和盡可能在更久的時間維持天然氣供應。能源部長也希望各地方加大對太陽能、沼氣、風電和水力發電的投資。

由於對供應鏈脆弱、氣候變化和烏克蘭危機等衝突的擔憂，瑞士政府也在考慮擴大緊急糧食儲備，以確保該國不會受到咖啡、穀物及糖類短缺的衝擊。