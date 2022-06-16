由於進口大宗物資價格大漲，加上日圓頻頻走貶下導致進口金額暴增，日本經濟成長恐將出現阻力，且5月的貿易逆差也創8年多以來最多。

日本政府16日表示，當地5月進口暴增48.9%，大於市場預估的43.6%。同時，在進口遠高於年增只有15.8%的出口之下，產生高達2.385兆日圓，約178億美元貿易逆差，也創自2014年元月以來最大單月貿易赤字。

若以前一年同期相比，日本5月的貿易已經連續第10個月都是入超，且金額也大於市場預估的2.023兆日圓。同時在5月，日本也大量進口外國能源，像是阿拉伯聯合大公國的石油，還有澳洲的煤炭與液化天然氣。

按照不同地區來比較，日本出口至自己最大貿易夥伴中國大陸，年減率為0.2%，因為被趨緩的機械以及運輸設備需求所拖累。但是輸出美國卻大增13.6%，全拜機械器具與包括煤炭、石油以及天然氣等礦物燃料成長所賜。

雖然日本經濟成長已漸漸脫離新冠病毒的魔掌，本季的季增年率預估值，善置高達4.1%，但進口燃料以及食品價格大漲讓當地家庭苦不堪言。無奈，現在又加上日圓一直走貶之下，消費者信心恐怕會大減。

根據日媒近日查訪，近半數日企認為弱勢日圓不利自己營運，表示公司的信心也被日圓這樣一直貶值給磨損掉，因為投入生產的成本大增，已經重傷獲利能力。