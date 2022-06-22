證交所統計5月全體證券商獲利，單月稅後淨利27.54億元，月增幅91.38％。累計前5月全體證券商稅後淨利154.62億元，年減294.27億元，減幅65.56％。

證交所指出，5月大盤總成交值約4.999兆元，較上月減少2.88％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務獲利46.13億元，月減4.73％；自營出售證券損失及證券評價損失較少，使證券商自營業務淨損失較上月減少約3.07億元，單月自營虧損10.15億元；承銷證券評價損失較少，承銷業務淨利益亦較上月成長約6.95億元，單月獲利5.87億元，較上月轉虧為盈。

累計前5月今年度證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退，而較去年同期減少30.23％，總計經紀業務獲利262.22億元，年減29.06％；今年截至5月加權股價指數為下跌趨勢，去年同期則為上漲趨勢，使證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退162.62億元，累計虧損43.87億元；承銷業務累計淨利20.54億元，年減幅41.28％。