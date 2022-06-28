屏東億元男今年4月發文徵女友和老婆未成功，甚至疑似被詐騙，如今似乎走出上一段感情的陰霾，再度在臉書社團中發文徵旅伴，7月和他去泰國玩5天，他會負擔全程的費用，只要女生年齡35歲以下、BMI正常，且時間自由即符合資格，不少網友卻大呼這樣的要求有漏洞，一堆年輕主婦留言笑說，我符合條件，請問能帶老公一起去嗎？

一名男網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，7月想去泰國普吉島玩5天，誠徵女旅伴，兩人可以分房睡，他會負擔全部的費用，若兩人玩出感情，他也會負責。不過，女伴的基本條件是35歲以下、BMI正常，且時間自由的人。

不少網友仔細一看發現這位徵求旅伴的男網友，就是今年4月發過徵婚文的「屏東億元哥」。該男今年4月在臉書社團中發文徵女友和老婆，隨文附上家中的照片，表示自己名下擁有3棟房、2塊地，如果成功結婚生子，生一個就送日本北海道房子1間。後來屏東億元哥有徵到女友，但兩人交往後，該名女子不斷向他索要金錢，拿不到就直接消失，而男子不甘遭到愛情詐騙，因此報警提告詐欺。

如今這篇貼文引起網友熱議，不少人看到徵旅伴的條件以後暴動，因為原PO列的3個條件中，竟然沒有限定是否單身，不少年輕的主婦留言開玩笑說，「可以帶小孩和老公一起去嗎？我31歲，BMI正常，我想要一間家庭房，謝謝」、「可以帶老公一起去嗎？」