近2年來日圓兌美元匯價走貶，今年在FED升息的助燃下，美元走升而日圓貶勢加重，目前市場更有預估日圓匯價將貶至150的說法。日圓貶值，對環球晶(6488)有何影響？環球晶董事長徐秀蘭表示，環球晶在日本有5座廠，日圓貶值對環球晶是利多於弊，因為環球晶日圓的成本大於收入，訂單以美元計價，所以，日圓貶值也就意謂成本下滑。對環球晶不利的匯率環境是「日圓和新台幣強勁升值」。

不過，徐秀蘭也強調，矽晶圓的國際2大廠信越和勝高，都是日本廠，日圓大幅貶值有助於該兩大廠報價的競爭力。

市場關心長約的價格是否有所鬆動？徐秀蘭表示，長約的均價只有更高，明年會比今年更高，矽晶圓價格上漲的趨勢沒有變，12吋的終端需求非常熱。

對於日本政府積極推動半導體產業復興，徐秀蘭表示，環球晶在日本的5個廠都是因應當地的市場需求，所以樂觀看待日本政府的新政策。

徐秀蘭表示，環球晶在六國的擴廠計畫如期進行，在義大利擴12吋以及日本12吋矽晶圓廠，因缺工等因素，可能會延一個季度。至於新廠的落腳地仍未確定，估6月底會確認，會以新增訂單最多的區域為首選，目前環球晶在9個國家設有工廠製造。