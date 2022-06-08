台塑四寶公布5月營收，相較4月呈現2進2退，其中又以台塑化，受惠於原油價格走升帶動煉油營收，營收月成長30.8%、年成長61.5%，在四寶中表現最為搶眼。

台塑(1301)5月合併營業額248.46億元，月衰退1.2%、年成長2%。台塑表示，配合客戶船期，液鹼及EDC部分訂單延至6月出貨，加上麥寮AE廠5月安排歲修，產銷量減少，因此，2022年5月液鹼、EDC及AE銷售量合計比4月減少5.4萬噸。銷售價差方面，歐洲能源價格大漲，當地鹼氯廠因成本偏高減產，且EVA太陽能封裝膜需求持續增加，加上亞洲多家丙烯酸(AA)廠檢修，原料供給減少，且液鹼價格持續走高，推升SAP行情，因此，台塑5月液鹼、EVA及SAP價格比4月上漲，幅度介於5~12%。

南亞(1303)5月合併營收328.8億元，月成長10.7%、年減少4.6%。南亞表示，5月營收主要是因為大陸防疫封控逐漸鬆綁，使電子材料產品銷售量增加；加上美國地區聚酯產品需求增溫，帶動營業額成長。5月上海、昆山等地疫情管控措施逐漸放寬，電子產業上下游廠商陸續復工，物流恢復正常運作，加上車用、通訊、高階伺服器、遊戲機用途需求穩定，備料訂單增加，使南亞電路板、銅箔基板、環氧樹脂、玻纖絲等產品銷售量較4月顯著增加。

台化(1326)5月合併營業額348.94億元，月衰退4.2%、年成長8.6%。台化表示，5月營收相較4月衰退主要是受大陸疫情及封控影響，ABS及PP銷售減少10.7億元；麥寮PTA安排6月定檢，減少外銷量累積庫存，影響4.6億元。售價方面，俄烏衝突持續僵持，各國對俄國實施經濟制裁及OPEC增產有限，加上通膨及經濟下行疑慮，影響原油價格高位震盪，PTA、PIA平均售價上漲，其餘SM、酚酮及塑膠產品，因大陸疫情及封控影響，需求疲弱行情走跌。

台塑化(6505)5月合併營業額854.86億元，月成長30.8%、年成長61.5%。台塑化5月煉油事業營業額比4月增加48.6%。5月原油煉製量14,948千桶，比4月增加3,876千桶，產品總銷售量16,279千桶，比4月11,200千桶增加5,079千桶。售價方面，5月杜拜原油平均價格比4月上漲5.3美元/桶，但主要受外銷油品價差增加影響，產品平均售價127.8美元/桶，比4月增加7.9美元/桶。惟烯烴事業營業額比4月減少4.1%，5月乙烯、丙烯與丁二烯皆受輕油價格下跌及市場需求疲弱影響，平均售價分別比4月減少89美元/噸、38美元/噸及68美元/噸；另裂解汽油亦比4月減少6美元/噸；全產品平均售價比4月減少46美元/噸。