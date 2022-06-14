儒鴻(1476)今股東會，通過每股發放12元現金股利，創歷史新高。董事長洪鎮海表示，2022年以來，來自國際上的變數增多，包括通膨、俄烏戰爭、升息等，對紡纖產業的衝擊，主要是以規格化、大眾需求的服飾影響較大。儒鴻手中訂單目前已到第四季，其中多個品牌客戶今年下單量都有二位數的增加。面對全球紡纖供應鏈的調整、產業環境的多變，有信心接受各種挑戰，繼續成為功能性布料與成衣產品領域的市場領頭羊。

洪鎮海表示，儒鴻早已調整產品結構，具體而言，高端機能戶外運動休閒產項占比達50％、中端機能性產品占比40％、快時尚的訂單只占10％，以目前營運狀況來看，受到的影響幾乎可說沒有。儒鴻9成以上都是中高端產品，受這些變數的衝擊較小、影響時間較短，預期明年第一季即可恢復成長動能，且未來三年，每年的營運都可保持成長。經營團隊並訂下目標，要在2025年前，力拚年營收達500億元。

儒鴻今年第一季營收獲利都創下同期歷史新高，累計前五月合併營收173.34億元，年成長17.27％。

洪鎮海指出，今年以來疫情、通膨、縮表、升息與俄烏戰爭，對全球經濟、產業景氣的衝擊，比2020年疫情剛發生時更嚴重；疫情爆發時，主要影響是各國封城，然後出現塞港缺櫃、運費高漲及產線停工等現象，對紡纖產業來說，國外訂單出貨因此受影響、運費成本增加，衝擊到的是消費市場。

面對諸多的不確定變數，洪鎮海表示，過去3、40年來，儒鴻經歷過石油危機、金融風暴、新台幣大貶等危機，無論產品結構、財務調整、人力配置、研發創新等方面，都已歷練完整，也學會超前部署各種因應對策，因此遇到這些突發狀況時，可以發揮「應變韌性」，處理得宜。