加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天表示，他已驗出Covid－19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，為5個月內第2次染疫。他說，他情況良好，正在隔離中。

杜魯道推文說，「我驗出了Covid－19陽性反應，我遵照公衛方針，進行隔離」；並說，「我情況良好」。

已接種3劑疫苗的杜魯道，上次是在1月底驗出病毒陽性反應。

他在前往美國出席美洲高峰會後返國不久，發現自已再次染疫，他也藉此提倡接種疫苗。他說，他所以沒有出現重症是「因為，我打了疫苗」。（譯者：張佑之）1110614