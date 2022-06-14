技嘉(2376)今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣12元。展望今年，董事長葉培城表示，雖然部分國家已開始展開嘗試與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒共存，讓民眾的生活消費型態及企業運營安排能趨於穩定，但技嘉集團及許多供應商的主要生產據點運作，仍可能受到當地政府疫情管制的影響。

今年前5月技嘉營收為470.7億元，年減7.7%；5月單月營收68.4億元，年減41%，創近1年半新低。

葉培城表示，俄烏衝突除直接影響廠商對兩國的出貨及市場開拓外，會不會進一步演變成不同國家集團相互間的貿易戰或科技戰，進而牽動全球供應鏈的重組，仍有相當的不確定性。再者，美國今年以升息對抗通膨的態勢已經基本確定，預計將影響技嘉客戶的投資決策。

技嘉2021年合併營收達新台幣1219.05億元，年增44.09%；營業毛利295.9億元，年增1.05倍；歸屬於母公司稅後純益133.38億元，年增2.05倍；每股盈餘21.01元。

由於俄烏戰爭帶來不確定性，且美國升息恐影響客戶投資決策，葉培城表示，技嘉將秉持穩健運營的原則，並妥善管理風險。今年第2季確實比原先預測的還要更糟，通膨若要更快速、更大力去解決，對經濟市場一定會有短期衝擊，現在已觀察到北美消費力道降低，筆電市場狀況相對嚴重。至於顯卡，則受到挖礦熱度降溫，需求也掉很多，但電競對顯示仍有相的支撐，只是沒辦法說像挖礦那樣溢價、超額。