遠傳(4904)今(14)日舉辦股東會，董事長徐旭東親自主持，通過每股配發現金股利3.25元、放率達116%，已經是連續11年股利配發率超過100%，他表示，「通訊業非常競爭，遠傳也突破了」，優質的5G也帶動電信本業、新經濟擴大成長，營收、獲利才能在疫情中逆勢成長，另外，總經理井琦也揭示未來五年的五大發展策略。

遠傳110年合併總營收為853.20億元，年成長率達7.3%，創近9年新高；合併EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益)為新台幣281.70億元；稅後盈餘為新台幣91.24億元，每股盈餘(EPS)為新台幣2.80元，年成長率轉正且高達9.2%，創近8年新高。110年全年營收、合併EBITDA和EPS皆超越財測目標，分別為104%、102%和109%。

遠傳維持穩健股利發放率，今年發放每股現金股利3.25元，股利發放率達116%，連續11年股利配發率超過100%。此外，遠傳股價一年來表現優異，也在今年5月創下歷史新高。

徐旭東表示，通訊業非常競爭，遠傳也突破了，要成長不容易，遠傳我堅信提供客戶優質穩定的網路品質，是對客戶重要的承諾，也就是說「要做就做最好的」，當然，優質的5G也帶動電信本業、新經濟擴大成長，所以遠傳的營收、獲利才能在疫情中逆勢成長，替股東創造價值。

遠傳總經理井琪今也揭示未來五年的五大發展策略：

1.以5G帶動電信本業再加值：擴大本業規模，提供用戶多元豐富的5G加值服務，佈局5G元宇宙創新應用場景，促進電信營收加值成長。

2.結合5G雲端科技，賦能企業轉型：成立「數位轉型專家顧問服務」團隊，為企業夥伴提供從規劃、建置、移轉到維運的一站式服務，幫助企業成長升級。

3.速推動「綠色資通訊」成長：以淨零為主軸，結盟產業生態圈，推廣節能減碳之解決方案和平台，打造智慧永續城市，驅動、落實國家2050淨零路徑圖，同時加速綠色商機成長。

4.推廣數位服務，串起行動生活圈：用心聆聽客戶需求，提供優質的數位服務，為客戶想得更遠，打造安全、友善、溫暖和永續的行動生活圈。

5.精實成長、提升投資效益：持續結盟跨業、跨界夥伴，善用公司資源，提升資本投資效益，兼顧成長與獲利。

遠傳5G開賣後持續創造佳績，總營收年增率至今連6季正成長。自110年3月起ARPU和行動服務營收年成長率領先同業雙雙轉正，111第一季更繳出月租型ARPU持續居業界第一、平均用戶ARPU年增2.4%、行動服務營收年增轉正達2.3%的佳績，遠傳5G用戶數穩健攀升，滲透率突破25%，朝向年底超越30%目標邁進。