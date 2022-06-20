亞太電(3682)今(20)日舉行股東會，由於去年虧損，故無配發股利。由於亞太電併入遠傳遭到股東之一的台灣大(3045)表示反對，董事長陳鵬會後受訪表示，「合併對五家電信都有好處，不應該有紛擾聲音」、「最大得利者更是中華電(2412)，因為他什麼都不用做，產業就整併」。

陳鵬表示，亞太電為資源有效運用，已與遠傳電信簽訂合併契約，亞太與遠傳頻譜相連，合併後頻寬加倍、橫跨4G和5G，將以最大頻譜綜效，為消費者與企客提供更好的全網體驗，共創多贏，不過合併仍須經相關程序，以及主管機關同意始能合併。在合併基準日前，亞太電保持原本營運的狀態，繼續提供好的產品與服務，讓客戶不管是否有合併案都能獲得最大的滿足。

亞太電去年合併總營收126.47億元，稅前EBITDA(未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利益)為5.24億元，稅後虧損為553.74億元，每股虧損為1.35元；由於去年虧損，故無配發股利。

陳鵬今股東會後受訪談到，與遠傳9月合併時程是有挑戰，不過雙方合約本就預測可能延會，但合併方向是樂觀。他也談到，如果以之前國碁合併亞太電花了一年半的時間來看，預期合併完成時間會拖很長，亞太電合併前仍為獨立營運，也沒有凍結人事，企業服務依照合約都不會少。

另外，先前遠傳董事長徐旭東在自家股東會針對與亞太電合併一案，火力全開大嗆台灣大(3045)，直言「搞不懂世界上為什麼有人反對」，陳鵬對此表示，「合併對五家電信都有好處、不應該有紛擾聲音」，最大得利者更是中華電，因為他什麼都不用做，市場氛圍到了自然就會合併，兩家小電信也有發展，但法規面問題各自要解決。

至於市場最憂心的是，未來回到電信三雄格局後，是否電信業者又搶回資費發球權，陳鵬則認為，預計未來資費不會高不可攀。