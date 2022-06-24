遠百(2903)股東會通過每股配息0.9元，遠百董事長徐旭東表示，遠百將持續精進數位零售，以數位科技、持續展店、網路購物、強化體驗、創新管理及永續經營為六大營運重點，推動遠百繼續成長。

遠百今天舉行股東會，2021年受到政府三級警戒管制影響，百貨業績受到衝擊，雖然政府推出振興5倍券，鼓勵民眾消費，但百貨業績仍呈現負成長，整體市場營業額為新台3426億元，年減3.2%，面對疫情衝擊，遠東百貨快速調整營運模式，積極透過遠百APP、社群媒體及網路購物等管道，讓公司業績在疫情之下還能維持穩健成長。

徐旭東表示，零售業是很精彩的行業，不僅要有產品，還要更好的服務，因為疫情，百貨行業變化很大，遠百有兩個品牌，一個是遠百，一個是SOGO；遠百還有兩塊很精彩，擁有50幾萬坪可以開發，也是遠傳(4904)等好幾家公司大股東，去年遠百股東還增加，顯示遠百是受股東喜歡的公司。

遠百零售體系(包括遠百及轉投資的遠東SOGO、愛買、City’Super等零售事業)110年合併營業收入為1123億元，合併淨利為19.1億元，每股盈餘0.86元，今天股東會通過每股發放現金股息0.9元，盈餘分配率105%。

遠百轉投資遠東SOGO百貨、愛買量販店、以及City’Super超市亦表現不俗，遠東SOGO業績亮眼並創造獲利，愛買量販店擴大發展網路購物與外送商機，打造更便利的服務型態，提升業績，City’Super超市則於遠百竹北店內開出第8家分店，提升市占率。

秉持多角化經營策略，遠百旗下百貨、量販、超市等事業除持續調整營運模式以符合消費者需求之外，也陸續尋找新的投資機會，遠東百貨成功完成竹北展店，營運據點增至12店，將有效挹注未來收益，公司亦未停止成長腳步，目前已啟動第一代店寶慶店改建計畫，將翻新台北西區城市景觀，打造永續新城市，已邀請世界知名設計師進行設計，建造一座高規格的新世代綠色百貨，將再度成為西門町新地標。

在大陸展店方面，遠百未來會持續加碼投資，尋找各地開發機會，其中，重慶隆鑫購物中心已預計2022年將盛大開幕，商場面積達8萬平方公尺，增加大陸營業面積60%，將打造中高端消費新地標，大陸成長動能可望翻倍。