台灣大（3045）23日召開股東會，董事長蔡明忠表示，樂見產業整併，從未反對產業繼續整併，但認為整併時，所有股東權益都應該得到照顧，所以，換股比例及合併條件應該要合理才行，也提醒對此有所質疑的同業，過去台灣大合併東信電訊時「他們也曾提起過異議」。

遠傳電信董事長徐旭東日前在股東會時曾說「遠傳合併亞太電信，是件自然的事，有些公司出來講話，搞不懂，他自己也是要合併，It’s not your business。不通、不通，不知道從哪個學校出來的。」並說有些人頭腦很清楚，又很不清楚，暗諷台灣大哥大董事長蔡明忠在「遠傳合併亞太電信」投下反對票。

蔡明忠今天股東會上不但強調從未反對遠傳合併亞太電，更進一步表示，「我承認過去我是頭腦不清，沒有正常推動公司轉型，也看到同業（指遠傳電信）現在自許為科技服務業，大家步調都一致，頭腦都很清楚」，頗有「回嗆」徐旭東的味道。

蔡明忠強調，期待主管機關儘速完成「台台併」審查，讓新台灣隊為台灣珍貴的頻譜資源發揮最大綜效，為5G新科技創造更多新服務與新應用。