亞太電(3682)今日舉辦股東會，由於與遠傳(4904)合併在即，所以有可能將會是亞太電股東會的告別作，董事長陳鵬主持，他表示，9月底前通過合併有難度，但仍期待越快合併將可儘快帶來效應。

小股東關心亞太電與遠傳的合併案進度，陳鵬表示，目前仍在NCC (國家通訊傳播委員會)及公平會審議當中，但因NCC新委員會在8月上任，導致9月底前通過合併有難度，當然，仍期待可以越快合併，如此雙方合併效益可望盡快浮現；另外，陳鵬進一步說，金管會證期局跟交易所重視股東權益，NCC重視產業發展跟用戶權益，公平會關注產業競爭問題。

陳鵬的說法與之前遠傳總經理井琪似乎類似，井琪日前曾在法說會及股東會上指出，9月底前合併恐有難度。

因為亞太電為上市公司，故亞太電與遠傳的合併，除要通過NCC及公平會以外，還有金管會證期局、交易所等申請下市等。陳鵬表示，在與遠傳完成合併前，亞太電維持正常、獨立營運，5G共頻共網部分持續與遠傳對接中，亞太電已經連上95%遠傳5G站點，未來持續進行。營運面上，亞太電會持續擴展用戶，隨疫情持續解封，新用戶取得有表現好一點，但本質上依舊得面臨市場飽和問題，5G短期間很難對營運帶來實質貢獻，但隨著合併訊息效益，可以觀察到，亞太電3、4月來自NP(攜碼)的用戶占比，是五家業者中最高的。