裕民(2606)今天召開股東會，董事長徐旭東表示，裕民2021年營收、獲利都繳出近10年來最佳成績，稅後淨利48.92億元，每股稅後盈餘為5.79元，他恭喜現場股東，去年投資裕民的成果都有蠻好的價格，可說是大豐收。總經理王書吉則補充指出，大陸刺激經濟基礎建設、俄烏戰後重建，以及地緣政治造成各國家原物料、糧食、能源危機感，接下來2-3年散裝市場健康且樂觀成長。

徐旭東表示，適時汰舊保持船隊年輕化，預計2022年到2023年，裕民將有17艘新船加入營運，到2025年船隊數將達大於80艘，船隊總載重噸突破1,000萬噸，將較現有規模增加近50％。目前裕民有71艘船舶，平均船齡只有6.5年，是很新的船隊，具有相當競爭力。

王書吉指出，船舶噸位總量預估今明兩年的成長性分別為2.2及0.5％，低於過去3年的3.6-4％；供需平衡除總量外，還有動態影響，包括裝運距離及港口作業效率以及船速。今年雖有俄烏戰爭，但造成裝運路線改變，增加裝運距離，且因應環保法規的執行，不僅老舊船舶會淘汰，也導致船舶減速航行，增加航行天數，整個市場還是很好。

另外，今年大陸受到疫情影響，端出刺激經濟措施，以過去成效來看，只要政治不動盪，都會支持基礎建設，並對經濟帶來不錯效果。而歐美跟大陸競爭，也要大量投資基礎建設，尤其烏俄戰爭後，烏克蘭戰後重建需求，而地緣政治造成各國家原物料、糧食、能源危機感增加庫存，接下來2-3年市場狀況健康。

看好接下來景氣，裕民提早布局，分別在2020年及2021年第一季散裝市場尚未復甦前，訂造12艘散裝船、1艘水泥船及2艘風電運輸船，總資本支出約美金6.5億元，與目前同型船比較，至少節省20％資本支出。