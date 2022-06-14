女星郭采潔近期參加大陸綜藝歌唱節目《乘風破浪》第3季，與王心凌、阿Sa、阿嬌等競爭回憶殺偶像；今(14日)她在微博PO出一段影片，是她在「Cosplay」復刻自己13年前拍雜誌的造型；畫面中郭采潔戴著假髮，擺出和當年的自己同樣的姿勢，拍完她看著照片笑著表示「自己沒變」，但沉默幾秒卻突然轉身走開忍不住掉眼淚，她寫道：「以為肯定變得了，其實沒變」、「誰都帶不走的眼睛」，透露時代眼淚的複雜心情。

郭采潔2007年發行首張專輯《隱形超人》，以「優格女孩」形象的歌手身分出道；她自2013年演出《小時代》票房開紅盤後，事業重心轉往大陸發展，現定居北京。近期她參加《乘風破浪》第3季，以獨唱曲《我有一顆蘋果》及共舞曲《自己》展現昔日魅力，雖然未如王心凌掀起回憶殺討論熱潮，但也讓粉絲看見「郭采潔還在」。事實上，郭采潔去(2021)年還曾發行多語系數位專輯《Vol.13-1986數羊》，還堅持當一名歌手。

郭采潔秀出13年前拍的雜誌造型，用現在的模樣復刻當年的自己。（圖／取自郭采潔微博）

郭采潔今(14日)在微博發文寫道：「#姐姐蓄力中# 在#乘風破浪# 的日子，看到13年前的自己⋯哭了。以為肯定變了的⋯其實沒變。卸下假睫毛，露出了誰都帶不走的眼睛，自己品～ 」；畫面中她拿著手機，秀出13年前為雜誌拍封面的造型，用現在的模樣復刻「Cosplay」當年的自己。

郭采潔以為肯定變得了，其實沒變的，是「誰都帶不走的眼睛」。（圖／取自郭采潔微博）

她稍晚又發了一段工作人員當時錄下的影片，剛開始她還很興奮在戴假髮、找各種角度還原當時的自己，拍完還感嘆自己沒變，之後看著照片沉默許久，突然說：「好奇妙的感覺，突然有些想哭」，說完就邊笑邊走到後面小房間，背對工作人員偷偷掉淚，直到情緒緩和後，郭采潔才又笑著走出來，笑虧自己「很奇怪」，透露了一種時代眼淚的複雜心情。

郭采潔看著照片沉默許久說：「好奇妙的感覺，突然有些想哭」。（圖／取自郭采潔微博）

被工作人員問到為什麼會哭？郭采潔坦言，以為自己經歷了很多，肯定已經抹掉了當初年輕時沒負擔的那種樣子，沒想到剛剛看到照片，卻發現其實都沒變。照片PO出後，大批網友果真拿她以前的照片來做對比，驚訝直呼：「真的都沒變」、「夢回小甜妹」、「卸妝的話肯定沒區別」。