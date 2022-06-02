日本建築師安藤忠雄個展「挑戰—安藤忠雄展」明天起於台北松山文創園區展開，展場除復刻安藤忠雄的代表作「光之教堂」外，安藤忠雄還特別於展場入口放一顆青蘋果迎賓。

「挑戰—安藤忠雄展」世界巡迴展2日在松山文創園區舉行開幕記者會，3日起至9月13日正式開展，現場展出多件展品，帶領觀眾探索日本建築大師安藤忠雄的創作理念與對人生的挑戰。（圖/ 中央社）

透過視訊，安藤忠雄下午在「挑戰—安藤忠雄展」開幕記者會與台灣連線，他表示，此次個展特點在於要讓大家更理解建築形成的過程，「通常建築展覽都是把蓋好的建築以照片等方式呈現，但我這次是從最初思考的原點，包含手稿、反覆去做的模型，完完整整地呈現」。

安藤忠雄說，建築絕不只是單單看照片就行的，所以他才在會場打造一比一復刻的「光之教堂」（原建築位於日本大阪），希望大家實際體驗到建築的魅力。台北展場的規劃特點在於，每個人都能親近展品，最近距離交流。

安藤忠雄表示，現今大家都習慣用電腦創造想要的東西，但他希望大家能看見用手做出來的作品，讓大家找到自由創作的力量。此外，他希望更多女性加入建築世界，展覽中特別針對女性規劃，努力使女性會對建築更感興趣。

「挑戰—安藤忠雄展」在2017年自日本東京國立新美術館起跑，目前也巡迴過巴黎、米蘭、上海與北京等地，台灣巡迴展由忠泰集團主力促成，2日下午於台北松山文創園區舉行開幕記者會，3日起將引領觀眾見證建築大師安藤忠雄勇於迎向各種挑戰的精彩歷程。（圖/ 中央社）

「挑戰—安藤忠雄展」以4大主題「空間的原型」、「城市的挑戰 」、「景觀的創造」、「與歷史對話 」劃分，展出超過300件展品，涵括安藤忠雄自學時期的環遊世界旅行速寫、捕捉靈光乍現的設計手稿、創意凝聚的建築模型、留下永恆瞬間的眾多影片與攝影作品等。

安藤忠雄今年81歲，面對任何事物仍勇於抱持開放、挑戰的態度，持續耕耘新作，展覽命題「挑戰」正是出自他的精神。

安藤忠雄認為，挑戰就是朝向自己想要走的路，不斷走下去，「只要一人努力工作，從中找到樂趣，就是很好的挑戰。更重要的一點就是，每個人面對挑戰時，要保持希望努力下去」。

青蘋果一向是安藤忠雄時常拿來比喻「青春」的象徵，他不但曾打造大型青蘋果雕塑，2019年受邀來台灣演講時，也曾以一顆青蘋果開場，鼓舞人們要心中永懷青春。

安藤忠雄今天在視訊時也不忘手拿一顆青蘋果，他比喻「建築這種創造的活動，實際上就是帶來青蘋果這樣原動力的存在。」他更笑說，放在展場門口的青蘋果也是保佑來看展的人們，每看1次展覽就可以多長壽1年，看3次就能再長壽3年，希望大家踴躍來看他的展覽。

「挑戰—安藤忠雄展」明天起於松山文創園區一號倉庫展出至9月13日。（編輯：管中維）1110602