台北畜產公司家禽批發市場每日針對家禽抽檢藥物殘留，但磺胺劑無法當場驗出，須送中央檢驗。北市議員楊靜宇今質疑，14天後檢驗結果才出爐，民眾早已吃下肚，且禽隻供應商多達1928家，每月才抽查4件，按此速度40年才驗得完，炮轟食安防線形同虛設打假球。對此，畜產公司表示已增加2種磺胺劑試劑。

台北市長柯文哲今赴議會備詢，楊靜宇指出，為避免民眾吃到有問題的禽肉，依規定在流入市面前，要先做禽隻磺胺劑等抗生素藥物殘留檢驗，但畜產公司對於禽肉抗生素用藥其中一項的磺胺劑不具自驗能力，只能委託中央畜會做檢驗，不過，從送驗到結果出爐需要2周。

楊靜宇調閱資料發現，2019年4月到今年4月，3年下來只抽檢了145次、120個供應商，其中又有20個廠商被重覆抽檢，從沒有被抽驗過的廠商高達1808家，炮轟離譜、檢驗形同虛設，根本無法保護民眾食安。

楊靜宇更批，禽隻供應商多達1928家，畜產公司每個月竟只抽驗4家，豈不是要歷經10任市長、超過40年才驗得完，簡直不像話。

楊靜宇說，畜產公司曾抽驗到2家供應商，分別各有70隻與14隻禽肉的磺胺劑用藥殘留超過標準，但84隻禽肉早已流入市面，被消費者統統吃下肚，14天後抽驗不合格結果才出爐，磺胺劑超標，長期食用易造成噁心、嘔吐、腸胃不適、肝腎損害、甲狀線腫大及畸胎，畜產公司是把消費者當笨蛋嗎？

另外，楊靜宇也質疑，每日進入大台北地區的禽隻多達8萬隻，但每日只有6到8隻進行其他抗生素抽驗，根本杯水車薪，難道是在虛應故事、敷衍塞責，農產公司對於蔬果農藥檢出，每日抽驗約100件，每年的檢驗量能可達3萬件，要求畜產公司比照農產公司，擴大每日快篩，並增加每月送中央畜產會的檢驗數量。

對此，柯文哲坦言，14天不切實際，變成是事後的懲罰，檢測方法要改變，看要不要改成質譜儀，不然用化學法就是這樣，質譜儀一台要700萬，也不曉得台灣有沒有這個技術。

畜產公司董事長廖榮清回應，自4月20日開始加強禽隻進場檢驗，本來檢驗快篩劑有6種，現在增加到8種，有2種試劑是磺胺劑，在第一時間發現有不合格禽隻，會立刻凍存，送第三方公正單位複查。