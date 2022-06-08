金管會公布國銀最新獲利狀況，受疫情升溫、匯率波動及俄烏戰爭等3大黑天鵝衝擊，國銀2022年4月稅前獲利271.6億元，月減達52.5億元或16.2％、年減達31.3億元或10.3％。累計前4月稅前獲利1171.1億元、年減29.3億元或2.4％，再度轉為小幅衰退。

金管會統計，4月國內總分行稅前獲利207.5億元，月減11.6％、仍年增8.2％。國際金融業務分行（OBU）43.8億元，月減16.2％、年減39.5％。海外分行24.6億元，月減27.3％、年減28.7％。中國大陸分行虧損4.3億元，較3月獲利3.3億元、同期獲利4.1億元轉虧。

銀行局副局長童政彰表示，4月國內總分行獲利較3月衰退，主因國內疫情升溫、匯率波動、俄烏戰爭導致相關投資縮減，以及營業天數較少致使手續費收入衰退。OBU及海外分行獲利「雙降」主因提列呆帳費用影響，中國大陸分行則因匯損而轉虧。

累計國銀前4月稅前獲利以海外分行119.6億元，年增達22.4億元或23.1％最強，國內總分行815.8億元，年增24.8億元或3.1％居次。OBU為228.9億元，年減達72.4億元或24％，中國大陸分行6.9億元，年減達4.1億元或37.6％，表現明顯偏弱。

童政彰指出，國銀前4月利息淨收益1843.5億元，年增達177.7億元或10.7％，但投資及其他淨收益221.9億元，年減達162.4億元或42.3％，手續費淨收益688.4億元，年減6.2億元或0.9％，加上營業及呆帳費用年增38.5億元或2.5％，致使整體稅前獲利衰退。

其中，海外分行前4月獲利顯著成長，主因去年同期提列備抵呆帳費用較高，使得比較基期降低，且今年放款成長帶動利息淨收益增加。國內總分行獲利維持成長，則是受惠升息及整體放款餘額增加，帶動利息淨收益大增。

至於OBU獲利明顯衰退，童政彰表示主要受到匯率波動及俄烏戰爭影響，資本市場波動加劇，導致OBU持有的金融債券帳面評價利益減損。中國大陸分行獲利下滑，主要由於人民幣貶值導致相關匯兌收益減少。