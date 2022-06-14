遠傳(4904)股東會，董事長徐旭東會後受訪，除暢談電信本業5G表現外，面對現在全球經濟最大考驗停滯性通膨衝擊各大經濟體表現，各國央行也祭出升息手段，徐旭東身為多家上市公司經營者，面對通膨考驗，他表示，最重要還是回歸經濟學的供需面，「若純粹靠金融政策(升息)是很辛苦的事情」。

疫情導致大陸先前重手封城，加上俄烏戰爭持續，導致全球通膨的情況依舊沒有緩解，美國4月的消費者物價指數高達8.3%，儘管有點下降，但依舊是高於正常區間的通膨率，全球多國央行祭出升息打通膨，徐旭東身兼多家上市公司企業，面對通膨考驗，他認為，若純粹靠升息金融政策是很辛苦的事情，最終還是要回歸供需的問題，調和供需面。

針對市場關心與亞太電合併事宜，徐旭東說，遠傳、亞太電兩者合併，本身亞太電需要如此，遠傳就是一個合併起來的公司，亞太電更希望可以合併成功，這會是一個雙贏政策，沒有誰佔便宜，這是自然的合併。另外，回歸遠傳在5G的表現，徐旭東自評可以拿「A」，但絕對還有可以成長的空間，可以再走得更快、更密，遠傳還要再努力。

總經理井琪也表示，目前合併的進度在5月中已經進行學者專家的會議，陸續NCC等主管機關、公平會等都要求補件，現在一切都在進行過程中。

針對現在台灣之星、亞太電等在合併前持續祭出低價資費搶客，甚至有隱藏版資費，井琪認為，有競爭大家就會想招式，但相信這都是短暫的，終究要回歸到做生意的成本，「殺下去可以獲利嗎」？

在電信完成整併後，電信業市場將會回歸三大業者，井琪表示，未來待合併完成後，三家電信業者均會回歸正向，由於規模相似，故「誰都不服誰」，不會持續再一昧用價格較勁，而是要考慮一下網路的質量，她強調，「價錢絕對不是唯一選項」，否則，當今電信版圖也不會從5家即將變成3家。