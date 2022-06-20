亞太電信（3682）20日召開股東會，董事長兼總經理陳鵬表示，亞太電信與遠傳電信合併案，從目前進度來看，因電信業屬於特許行業，主管機關審核時間較久，雖然亞太電、遠傳電信都希望在9月30日之前完成合併，但以目前主管機關進度來看，要在9月30日之前審核完畢有點挑戰。

由於當初遠傳與亞太電信簽訂的合併合約，是以9月30日之前完成合併為基準，因此，雙方會就延長時間部份、修正合併合約內容，會把合併案執行完成，公司營運未受到影響。

陳鵬強調，目前合併案需經過NCC及公平會審議，合併可能通過，有可能主管機關不同意，不管如何，在主管機關核准前，亞太電信維持獨立運作，合併案對用戶權益並未受影響。

另外，陳鵬認為，疫情對服務業的影響很大，在新用戶取得部份受到很大挑戰，但這是階段性及突發性狀況，比較大的問題仍在市場飽和問題，亞太電信不管用什麼創新、差異化或低價資費、高額補貼，都無法帶進新用戶，因為每新增一位用戶都得加大補貼或都投入更多的資金，從其它競業搶進來。

陳鵬說，亞太電信目前EBITDA是正昀，但是營運資金都有受到影響，獲利有改善但未改善很多，2021年稅前盈餘有些改善但稅後盈餘未改善，今年亦維持如此。

5G發展部份，今年5G發展主要聚焦在3.5GHz的消費端，但在28GHz頻段企業用戶市場還不成熟，很難在短期內對亞太電信有所貢獻，亞太電5G已與場域合作、或者透過加速器合作案而有些進展，未來希望合併可以為5G企業專網這塊市場帶來好的發展契機。

ESG部份，陳鵬說，亞太電信去年向銀行聯貸時，已把ESG概念放進去。減碳部份，合併案對於減碳將帶來效益，去年亞太電與遠傳展開共頻共網已節省幾千台基地台，今年會持續下去。

陳鵬強調，合併案宣布後的三、四個月，亞太電信的用戶成長數最高，目前合併案仍在審議中，在合併案通過之前，亞太電信都會盡力做出最好成績，儘量改善財務結構，希望主管機關儘快核准合併案，陳鵬表示，合併對股東而言，在轉持有遠傳股票後、有機會獲得股利，產業競爭朝向理性而非低價競爭。