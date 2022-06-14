統振(6170)今(14)日舉辦股東會，決議配發每股現金股利1.6元，現金配發率達86.02％。今年統振維持審慎樂觀，看好受惠未來移工人口的提升，將喜迎小額匯款、預付卡等爆發性成長的需求，助力整體營運保持良好的成長動能。

統振2021年合併營收為29.8億元，雖整體營收年減16.4％，但在三大事業營運穩健放大下，貢獻營業毛利6.3億元，營業利益1.4億元，稅後歸屬於母公司淨利1.62億元，年增14.2％，稅後每股盈餘為1.86元，年增14.1％。

統振表示，旗下2021年三大事業體之營收比重為，金融科技與通訊50％、能源33％、流通14％，其中，金融科技與通訊在公司積極拓展外籍移工之金融匯款市場下效益逐步展開，且於2021年10月正式接軌沙盒實驗後，成為台灣首家正式合法提供即時到匯、以及假日到匯服務的移工匯款業者，營運績效亦隨著會員人數、匯款筆數增加而持續成長，2021年度總會員數大幅年增54％、全年匯款筆數亦同步大增61％，推進公司2021年營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達21％、5％、7％，呈現三率三升。

展望2022年，統振維持審慎樂觀看法，受惠未來移工人口的提升，將喜迎小額匯款、預付卡等爆發性成長的需求，助力整體營運保持良好的成長動能。因電支條例的開放，市場將變得更為透明、普及與競爭，統振仍持續強化移工匯款業務服務，提升會員數已及使用次數，並開發更多新產品及服務，進而優化Q Pay APP跨境匯款系統操作便利性，積極擴增Q Pay的使用範疇，讓移工生活增添多元支付選擇，在移工用戶使用安全、效率的基礎下，同時創造依賴度與回購率的提升，拉高競爭力，並搶占更多外籍移工小額匯款的市場份額。

另一方面，子公司台灣數位電通代理德國彩妝進入第五年，這兩年雖受到疫情影響銷售皆下滑，但統振也調整市場推廣的策略，並憑藉健全的財務體質，與強大的銷售網路、拓展與經營市場的經驗與實績等高度競爭力，不斷成為國外知名品牌廠商推進台灣的信賴合作對象，有助流通事業產品線版圖放大。今年統振除了電池系列新增金頂外，新取得代理權的德國德之寶(Doppel herz)保健食品已於今年初在各大電商平台與實體通路上架銷售，其在德國、歐洲已是家喻戶曉的知名品牌，統振已引進德之寶2個系列共17個SKU，另，近期於4月國內疫情延燒期間迅速掌握防疫產品需求，積極搶進快篩試劑市場通路佈局，帶動流通事業的業績大幅成長，齊步為公司流通事業體業績注入新成長活水。