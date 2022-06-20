上周日本10年期公債盤中創下2013年以來單日最大跌幅，並且兩度觸發熔斷機制。日債熔斷，日圓也持續貶值，日本央行17日還是維持現行超寬鬆貨幣政策沒變後，日圓今天持續走貶，往24年新低點前進。1998年，因為亞洲發生金融危機，日圓兌一美元曾來到約145價位。市場對於日圓貶值危及金融穩定和亞幣競貶的憂慮加深。

央行統計，至17日為止，今年以來日圓對美元貶值14%，韓元貶值7.65%，新台幣貶值6.83%。由於日本央行無意調整寬鬆貨幣政策，市場甚至於出現日圓將貶至150價位的預期。

日圓狂貶，也讓匯銀憂心是否會再掀起亞幣的競貶效應？

央行總裁楊金龍在上周第二季理監事會上表示，今年新台幣匯價貶值，主要是外資的資金流出，而本土壽險和ETF等資金匯出影響不大。央行會密切關注進口物價年增率上揚，對輸入性通膨惡化的影響。今年前5月進口物價年增率以美元計為15%，而以新台幣計則年增率為17%，顯示新台幣貶值對輸入性通膨影響不大。今年FED升息又快又猛，希望能有效控制通膨並達到經濟軟著陸。以目前來看金融危機發生機率不高，但會密切關注，有必要時央行將會召開臨時理監事會。