大陸界面新聞報導，官方「工信微報」微信公眾號消息，大陸工業和資訊化部黨組書記、部長肖亞慶24日在天津出席第六屆世界智慧大會致詞表示，中共中央、國務院高度重視人工智慧發展。截至目前，人工智慧核心產業規模超過4000億元（人民幣，約合新台幣1.7771兆元），企業數量超過3000家，智慧晶片、開源架構等關鍵核心技術取得重要突破，智慧感測器、智慧網聯汽車等標誌性產品的創新能力持續提升，產業體系進一步完善、水準穩步提升。

肖亞慶稱，大陸智慧化資訊基礎設施加快布局，已建成5G基站170萬個，培育大型工業互聯網平台150家、連接工業設備超過7800萬台（套）。人工智慧與製造、交通、醫療、民生等領域加速融合，不斷創造出新業態、新模式、新市場，有力推動各行各業數位化、智慧化轉型。

肖亞慶強調，要深入把握新一代人工智慧發展的特點和規律，協同推進技術創新、基礎設施、賦能應用和治理體系建設，搶抓人工智慧發展機遇，為製造強國、網路強國、數位中國建設提供有力支撐。

要積極培育人工智慧創新生態，大力培育智慧產品和服務，啟動實施行業融合賦能行動，培育推廣一批影響面大、帶動性強、示範效應突出、安全保障能力強的應用場景，推動人工智慧技術在融合應用中反覆運算升級。

要加快建設智慧化資訊基礎設施，有序推進5G網路和千兆光網建設，完善工業互聯網、資料中心、物聯網等新型基礎設施布局，合理部署超級計算中心。

要推進製造業智慧化改造，深入實施智慧製造工程，建設一批智慧場景、智慧車間、智慧工廠，打造智慧供應鏈，加快製造業數位化轉型、網路化協同、智慧化改造。

要繼續深化開放合作，在技術創新、倫理治理、人才培養、安全保障等方面，開展多管道、多層次國際合作，共同營造公平開放包容的發展環境。

本次大會以「智慧新時代：數位賦能、智贏未來」為主題，採用「會展賽＋智慧體驗」四位一體「雲上」辦會模式，來自多個國家和地區的政界代表、專家學者和企業代表親臨會場或線上互動，共同探討人工智慧與經濟、人文、生態、社會治理等領域熱點話題。