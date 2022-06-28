睽違1年餘重返智慧型手機市場，宏達電今日發表首款應用於元宇宙平台VIVERSE的全新智慧型手機－HTC Desire 22 pro，亞太區總經理黃昭穎指出，智慧型手機市場已經高度成熟，也將慢慢脫離規格的比較，HTC Desire 22 pro接下來會在歐洲、日本陸續推出，有信心這款手機會比前款HTC Desire 21 pro賣得更好。

黃昭穎指出，智慧型手機未來不會只在規格比較，現在的使用情境是，很多App即便在中階手機都可以運作得得很順暢，宏達電要在同價位帶做到最好，目標是邀請所有人進入元宇宙，所以在價格設定會比較親民，但仍會評估要否再推旗艦機。

宏達電首款應用於元宇宙平台VIVERSE的全新智慧型手機－HTC Desire 22 pro，配備5G高速行動上網及同級機種率先支援無線與反向充電功能，以及配有IP67防水防塵，同時針對虛擬實境裝置進行搭配優化，完整相容VIVE Flow並展現其應用，釋放探索虛擬世界的無限可能，也是進入元宇宙未來生活最便利、不可或缺的裝置。

黃昭穎強調，全球許多科技巨擘都將元宇宙寫進企業發展藍圖中，而HTC以累積20餘年的行動通訊與VR虛擬實境的領先技術與優勢，透過每個人日常生活密不可分的智慧型手機，為消費者開啟通往元宇宙的大門。HTC Desire 22 pro可以說是手機結合元宇宙應用進入全球大眾消費市場的第一步，HTC非常期待能引領消費者探索全新的未來科技，一起成為首批的『元』住民，帶來充滿想像與美好的智慧生活。

在今年MWC（世界行動通訊大會）上，HTC向世界開啟通往元宇宙VIVERSE的大門，一個自由、開放、共享，無限制揮灑創意的平台。在VIVERSE裡解除時間和空間的限制，透過與全新應用的結合，更能體驗到豐富完整的跨裝置虛擬實境旅程。為了幫助使用者快速進入元宇宙，HTC Desire 22 pro預載多款VIVERSE相關應用：

VIVERSE使用者目前已可與朋友分享個人虛擬空間，近期也將推出個人虛擬空間精選特輯，供全球使用者參觀，激發無限創意。除了一般用戶，商務使用者也能透過 VIVE Sync 虛擬會議室進行交流與聚會。VIVERSE是一個讓每個人都能輕鬆成為元宇宙中創作者的平台，在未來的生活中每個人在元宇宙的專屬空間都能打造個人社群或是經營粉專。