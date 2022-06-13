連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)面對國內疫情升溫挑戰，透過虛擬廚房正式營運、強化網購電商及跨業聯名合作等方式，使2022年5月營收較4月逆勢回升。展望後市，集團看好在電商業務及虛擬廚房貢獻挹注下，可望帶動營收及獲利穩定成長。

橘焱胡同公告2022年5月自結合併營收3549.2萬元，較4月3119萬元成長達13.79％、較去年同期3770.7萬元減少5.87％。累計前5月合併營收2.5億元，較去年同期2.73億元減少8.39％。

橘焱胡同表示，國內疫情升溫使消費者內用意願降低，需求轉向外帶外送方式。集團旗下胡同燒肉、台北鳥喜及一幻拉麵等品牌皆提供外送外帶服務，配合虛擬廚房正式營運，使5月外送訂單較4月倍數成長。

除了透過外帶外送降低疫情對營運衝擊，橘焱胡同經營的「胡同商城」亦透過品牌結盟方式，與香港糖朝推出端午節限定聯名肉粽禮盒、與欣欣牌聯名推出A5和牛煎餃及燒肉水餃等商品，亦有效挹注5月營收、減緩疫情衝擊，使5月營收較4月回升。

展望後市，隨著上海6月1日正式解封，經濟活動陸續恢復、禁令放寬將使消費力道逐漸回復，可穩定挹注橘焱胡同集團營收。同時，集團亦積極洽談板前壽司及迴轉壽司獨家代理，並與股東星宇航空董事長張國煒合作空廚餐點，盼以跨業態品牌合作帶動營運穩定向上。

同時，橘焱胡同為星宇航空機上餐點供應商之一，隨著星宇航空今年起大幅擴張機隊、將持續增加航班及開闢新航線，日本、韓國、東南亞均已陸續開放邊境恢復旅遊觀光，台灣有望在下半年逐步開放邊境，集團預期隨著航班擴增，亦可望為營運帶來新成長動能。

展望2022年，橘焱胡同除了既有餐飲品牌外，將持續擴大營運觸角，延伸至跨業態與通路的聯名餐飲、空廚及線上商城與雲端廚房，以嶄新的餐飲生態系經營模式，使集團受惠全方位客群布局，帶動營收與獲利持續穩定向上。