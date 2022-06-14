台達電(2308)股東會通過每股配息5.5元，並增選1席董事及獨立董事，全球經濟黑天鵝滿天飛，台達電董事長海英俊表示，只要黑天鵝不是太大的話，今年還是有機會兩位數成長。

台達電今天舉行股東會，儘管全球新冠肺炎疫情未止，缺料、航運缺櫃等因素干擾，台達電2021年合併營收為3146.7億元，年增11.35%，創下歷年新高，營業毛利為902.09億元，年增3.44%，合併毛利率為28.67%，年減2.19個百分點，營業淨利為313.64億元，年減0.2%，營業淨利率為9.97%，年減1.15個百分點，稅前盈餘356.27億元，年增3.95%，稅後盈餘為267.96億元，年增5.14%，創下歷年新高，每股盈餘為10.32元。

受惠於伺服器/資料庫中心、電動車等各項產品需求強勁，台達電第1季營業毛利為225.12億元，年成長4.19%，單季合併毛利率為27.28%，年減2.53個百分點，營業淨利為74.69億元，年減0.43%，營業淨利率為9.05%，年減1.3個百分點，稅後盈餘為60.59億元，年減8.61%，每股盈餘為2.33元；累計前5月合併營收為1403.79億元，年成長12.26%。

大陸堅持動態清零政策，股東提問，面對大陸封城及缺料衝擊，台達有何策略因應？海英俊表示，應付突發狀況就是要即時做各種反應，大陸封城停工造成的斷鏈影響沒有想像中大，為因應突發狀況，我們將存貨放寬一點，能備儘量備，這些存貨不是為了囤積，後面都有訂單支持，且原物料也不會因為時間損壞，股東不用擔心。

針對股東提問，去年台達營運成長相對平緩，目前全球經濟變數眾多，如何看待今年營運？海英俊表示，台達去年營收及獲利成長不是那麼好，最大原因是原物料漲價，去年很多原物料漲價，能拿到原物料在手都不容易，但價錢要轉嫁客戶沒那麼快，致使毛利率受影響，今年原物料價錢趨於平穩，客戶部分我們也進行價格調整，我想情況會繼續改善。

海英俊表示，現在經營企業不容易，不只是本業問題，還有地緣政治、氣候變遷、ESG等，黑天鵝滿天飛，最要緊是經營團隊要全心全力應付，我們目標是兩位數成長，如果黑天鵝不是太大的話，今年還是有機會達成目標。

至於股東提問，車用電子及儲能何時會有較大貢獻？海英俊表示，車用電子及儲能是新應用，未來發展潛力很大，我們投入大量投資在人力及機器設備，目前車用電子佔比約5%，儲能則是剛開始，要看到較大佔比要等幾年之後。

今天股東會也增選1席董事及獨立董事，新任董事為郭珊珊，獨立董事為曾惠瑾。