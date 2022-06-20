克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，可能需要兩年時間，通膨率才會從目前水準緩步下滑並降至央行設定的2%目標。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）則表示聯準會將不惜一切代價對抗通膨。

美國的消費者年通膨率再度改寫逾40年新高，這讓幾乎所有聯準會決策官員都成為了鷹派，在6月會議上，僅有一位央行決策官員反對祭出1994年以來最大幅度的升息、一口氣升息75個基點。

梅斯特周日接受CBS News訪問時表示。我們不會馬上看到2%的通膨率，這將需要幾年時間，但通膨會逐漸下降。

梅斯特並表示，儘管經濟增長正在放緩，但她不會認為經濟將衰退，美國的經濟增長確實放緩到略低於趨勢，失業率確實略為升高，但這沒有關係，我們希望看到需求能放緩到與供應相符。

聯準會在6月15日會後調升其基準隔夜利率3碼，至介於1.5%～1.75%，在美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6%、改寫逾40年來最大年通膨率之後，市場已普遍預期該央行將一舉升息75基點。

根據6月會議後發布的最新經濟、通膨和利率預測，聯邦公開市場委員會（FOMC）預期到今年底其基準利率將升至3.4%，創下2008年1月以來新高。這意味著決策官員預期到今年底都將穩步升息，且不排除再度升息75個基點的可能性。央行決策官員並坦承這樣的利率水準，足以讓未來幾個月經濟顯著放緩和失業率攀升。

今年以來，聯準會已經連續3次升息，而在一年前，大多數決策官員認為直到2023年，基準利率都應該保持在近零水準。

聯準會在6月會後強調該央行將致力於引領通膨率回落至2%目標，並在上周五再度表態，稱該央行將「無條件」對抗通膨。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）在上周六的一場經濟論壇上強調央行將「不惜一切代價」對抗通膨，「如果數據如我所料，我將支持在我們7月會議上採取類似幅度的舉措。在恢復價格穩定方面，聯準會將『全力以赴』」。

連過去政策立場最為溫和的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）都在上周末表示，央行將「不惜一切代價」，讓通膨率回落到2%目標。

目前PCE通膨率已經比央行目標高出3倍多，沃勒表示：「這是我最擔心的事，盡快將利率升至中性水準並進入限制性區域，這對減緩需求和抑制通膨是必要的」。

他並表示，貨幣緊縮可能將失業率從目前的3.6%推升至4%～4.25%，或可能更高，但我的目標只是讓經濟放緩。在談到對聯準會升息將導致經濟衰退的擔憂日益升高時，沃勒表示「這有些誇大了」。

沃勒並表示，聯準會的動作可以多快是有限度的，如果央行一次就升息一整個百分點，市場一定「心臟病發作」。