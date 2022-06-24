勇鷹高教機今天首次掛載訓練彈演練，飛機拋投500磅水泥彈，並成功命中目標，初步驗證「平戰轉換」能力。

根據國家中山科學研究院日前發布的「對海（空）實彈射擊報告單」，漢翔自6月23日至7月6日，每天上午10時至11時、下午2時至3時，於台中外海一帶實施500磅水泥彈飛機武器拋投，彈數約2至4枚。

據了解，勇鷹高教機昨天先掛載500磅水泥彈試飛航線，今天上午10時掛載水泥彈及訓練彈起飛，飛抵外海時拋投水泥彈並成功命中目標，這也是勇鷹首次執行500磅水泥彈拋投。

國防安全研究院戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，水泥彈主要用來模擬實彈的空力外型與重量，如此可模擬實彈投射彈道特性與是否命中靶圈，只是以水泥取代炸藥。

蘇紫雲說，水泥彈在不引發爆炸衝擊的前提下，又可減少對環境或敏感生物的衝擊，可兼顧部隊施訓、與農漁經濟的需求。

勇鷹高教機於2019年9月24日正式出廠，2020年6月22日首飛、未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」訓練。

根據空軍規畫，勇鷹高教機預計2024年完成45架生產，並在2022年交8架、2023年17架、2024年6架，其中交給台東志航基地共33架，12架部署在岡山空軍官校；至於空軍現役F-5戰機，將在2024年1年內全數除役。