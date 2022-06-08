新北市消防局救護指揮中心主任李宇松上午由律師陪同，到新北地檢按鈴控告張姓網友。（王揚傑攝）

不滿前消防員稱「演戲唬弄恩恩爸」 新北消防局按鈴提告

前新北市消防員張津唯昨（7）日具名在臉書指控，新北市消防局提供給恩恩爸爸的錄音檔造假，並對恩恩爸爸搬演一齣「刻意營造民眾進線頻繁充滿個資且無線電嘈雜的假象」。新北市消防局昨晚隨即發出聲明駁斥，並於今日上午由救災救護指揮中心主任李宇松至新北地檢署按鈴提告，控告張男涉嫌加重誹謗。

李宇松表示，針對連日紛紛擾擾有心人士刻意操弄輿論，嚴重打擊防疫人員士氣，影響他個人及新北市消防局聲譽，故只能訴請公正的第三方司法介入調查，將以刑法第310條第2項加重誹謗罪對張姓網友提出告訴。

李宇松指出，主要針對張姓網友「故意扭曲事實」及指稱消防局「造假切割錄音檔」兩個部分提告。第一，恩恩爸爸至消防局當天，是為了呈現話務進線、災害出勤、案件受理的測試模擬，張姓網友指當日負責引導恩恩爸爸到119說明的長官，也就是指擔任勤務中心主任的他本人，是在圓之前所謂錄音涉及多方個資的謊，這部分並非事實。

李宇松說，第二，張姓網友貼文中指控他提供變造錄音檔給恩恩爸爸，讓外界認為他為了圓謊協助變造錄音。所以他會要求鑒定本案所有通聯紀錄、錄音檔案等電磁紀錄有無變造，以還他清白。

李宇松抨擊，張姓網友身為前消防員，非常清楚消防局內部作業，竟然以此身分經歷，刻意誤導社會大眾，文章發布後，僅短短數小時即有上千則留言，導致社會大眾謾罵，造成他個人名聲嚴重受損，在此予以最嚴正的抗議與譴責。

李宇松說明，消防局在與恩恩爸爸聯繫時，恩恩爸爸有主動說要了解119的作業流程，為了還原疫情期間119進線量爆增忙碌情況，故呈現出作業環境，讓恩恩爸爸知道，疫情當下就是如此忙碌，過程中也向恩恩爸爸說明，4月13日在處理恩恩送醫過程當下，話務量多達190通，是比恩恩爸爸在場當時的狀況更加忙碌。

李宇松說，在疫情高壓的環境下，大家都是兢兢業業處理每個案子，對於恩恩爸爸誤解，他感到抱歉。

另有新北市議員稱有8通譯文，消防局只給恩恩爸爸5通。李宇松表示，恩恩爸爸第一次領取譯文時已要求補足3通譯文，消防局兩日後就已掛號寄送過去。