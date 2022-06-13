汽車零組件在耿鼎(1524)5月營收維持高檔表現，盤中帶量奔漲停帶動族群逆揚，包括東陽(1319)、堤維西(1522)、大億(1521)、倉佑(1568)、萬在(4543)、廣華-KY(1338)、吉茂(1587)均走強。

由於今年來海運運輸有所改善，北美客戶需求強勁，耿鼎出貨轉為順暢，5月營收2.18億元，年增32.09％；累計前5月營收9.92億元，年增32.73％。另外，吉茂5月營收2.23億元，年增13.8％；倉佑營收1.74億元，年增44.4％；堤維西營收16.24億元，年增19.2％；東陽營收16.82億元，年增21.6％。

新台幣第一季呈現貶值，這些汽車零組件第一季獲利都大幅改善，4、5月營收外銷北美較不受大陸封控影響，出貨更為強勁，耿鼎4、5月營收合計幾乎是去年第二季營收的總和，堤維西4、5月營收也達到去年第二季的接近8成水準，營收成長、匯率持續有利，第二季獲利表現可期。歐美比重高的汽車零組件族群在第一季公布財報之後，陸續成為市場追逐標的，成為台股這波下跌修正中，股價逆勢創波段高的族群。