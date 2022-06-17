安泰銀(2849)今（17）日召開股東常會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議配息0.73元，為連12年發放現金股利。展望2022年，安泰銀營運聚焦4大目標，針對企業永續發展（ESG），則聚焦4大方向，讓營運成長兼顧永續、獲利。

此次股東會亦完成8席董事、3席獨董改選，除了既任董事續獲選任外，原獨董Philippe Espinasse因任期屆滿，本屆由黃育徵當選。黃育徵曾任台糖董事長及台橡監察人、董事長兼執行長，目前為資源循環台灣基金會董事長。

安泰銀2021年淨收益59.73億元、年增1.54％。稅後淨利23.23億元、年增7.01％，創近6年高點，每股盈餘（EPS）1.19元。普通股權益比率16.5％，資本適足率17.69％，遠高於平均11.96％、14.8％，擁有堅實的資本結構，位居全體國銀第二名。

安泰銀董事長丁予康表示，疫情衝擊全球經濟，安泰銀展現組織韌性，以審慎經營方針在風險與機會中取得平衡。去年利息淨收益36.75億元、年增7.3％，手續費淨收益17.12億元、年增1.92％，核心業務成長配合呆帳費用年減22％，使稅後淨利創近6年新高。

展望2022年，丁予康表示，受通膨、俄烏戰爭和氣候變遷影響，全球經濟充滿危機與挑戰，國際正在重塑經濟規則，更凸顯企業永續轉型刻不容緩的重要性。針對企業永續發展（ESG），安泰銀將聚焦永續治理、產品服務、綠色環境及社會關懷4大方向。

安泰銀將以「專業」及「信賴」為本，持續致力人才培育、優化產品組合及拓展多元客群，擴大核心業務成長動能，逐步實踐厚實多元收益基礎、深化營運韌性、均衡資產負債架構、務實推動數位轉型等4大目標。

安泰銀表示，將以「速度」、「專業」及「信賴」為本，將永續發展（ESG）融入現行的商業模式、策略、產品和服務，透過各事業群業務的縝密整合，讓企業成長兼顧永續、獲利，為股東、客戶及社會創造穩定成長的投資價值。