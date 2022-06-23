台灣連鎖家具龍頭廠詩肯(6195)股東會通過每股配息4.4元，並訂7月11日為除息交易日，台灣本土疫情逐漸趨緩，詩肯6月營收已見回穩，詩肯今年將持續展店腳步，希望能為營運增添動能。

詩肯今天召開股東會，110年第2季台灣疫情突然升溫、政府宣布提升至三級警戒後，百貨商場等零售通路來客數大幅減少，消費信心也受到影響，致使整體零售產業受到不小的衝擊，新加坡NOVA同時受到鄰國馬來西亞因疫情擴散採取的封鎖措施波及，造成進貨遞延影響業績，但下半年在疫情解封與政府的振興措施雙重利多帶動下，營收表現急起直追，2021年合併營收為23.89億元，年增12.12%，稅後盈餘為2.7億元，年增20%，每股盈餘為5.54元。

受到台灣本土疫情升溫影響，詩肯5月合併營收1.78億元，月減14.13%，年增1.55%，累計前5月合併營收10.47億元，年增4.12%，為歷年同期新高，隨著疫情趨緩，詩肯6月合併營收已見回穩。

截至5月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、46、2店，共127店。

詩肯近兩年陸續開出兩家旗艦店，以及異業結盟展出多家量販型門市，效益相當突出，高雄岡山的北高雄首間百貨商城「岡山樂購站前廣場」已於今年5月進駐，6月亦將於新竹湳雅大潤發展出量販型門市；詩肯表示，公司無論在庫存、現金流與疫後行銷都有充分準備，今年除持續展店腳步，在行銷部分，除傳統行銷，各個門市也積極經營自媒體、直播銷售等方式，為營運增添新動能。