自行車組車廠－明係（6804）集團今（23）日召開股東會。明係2021年營收17.99億元，年增率32.06％，稅後盈餘0.49億元，年增率幾近翻倍，股東會通過每股配息0.59元，預計7/11除息；展望下半年，明係在中高階車種及E-Bike訂單加持下，營運增溫可期。

明係表示，受疫情、通膨、升息等不利因素影響，目前自行車產業需求各有不一，中低階車種已達到供需平衡、中高階車種及E-Bike則持續供不應求，而關鍵零組件在逐步產能挪移下，料件有望陸續順暢，提升訂單達交率，有利於下半年營運表現。

明係今年前五月合併營收11.70億元，年增54.37％，首季EPS達1.27元，年增7倍！法人表示，明係產品定位在中高階車種、E-Bike市場，第二季營收表現有望延續第一季成長動能，在業外匯兌收益挹注下，第二季EPS有望優於首季的1.27元。

由於下半年為自行車產業的傳統旺季，法人預期，明係下半年營運表現可望優於上半年，2022年營收與獲利同步增長可期。