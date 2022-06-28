梅雨季逐漸遠離，進入混凝土高產能供應期、科技大廠及科學園區擴建廠不斷，預拌混凝土大廠國產建材實業（2504）28日指出，進入出貨旺季，下半年營運可望逐月成長，預估全年出貨量會有5～7％的年增。

國產內部估算，手中訂單量有850～900萬立方米，滿到2023年，以目前去化速度，未來二年業績成長無虞。

國產指出，房地產市場面對打房政策、利率調升，下半年的開工率恐不如預期；不過，包括高雄科技園區、台積電高雄廠、中科園區等建案持續爆量，到年底的出貨量會逐月增加。

市場預估國內預拌混凝土今年的需求有5％～7％的成長；國產指出，全台28廠最大產能可達900萬～1,000萬立方米，加上新建廠區，有足夠的產能應付市場需求成長空間。

對下半年營運成長樂觀；國產指出，大陸蘇州昆山廠是在去年5月售出，6月開始之後的營收將回歸正常的比較基期，因此集團6月以後的下半年營收成長，將可樂觀期待。

另一個可為營運動能加分的，國產指出，集團發展全建材產業鏈已見成效。

為切入「輕隔間市場」裝修商機，國產結合關係企業「惠普公 司」的矽酸鈣板，選定「嘉義混凝土廠」增設ALC（輕質隔間板），已正式量產。這個廠計畫產能為20萬立方米，實際量產可達35萬立方米，目前單價為每立方米3,100元，市場接受度高，對今年的營收加分不少。