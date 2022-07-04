新竹縣近年產業發展迅速，連續4年獲非六都招商王，在經濟強勢帶動下，新竹縣2020年綜合所得稅平均數和所得總額中位數124.8萬元和78.6萬元，皆為全國第三，竹北市為全國368個鄉鎮市區所得平均數和中位數的雙冠王，全國7,760村里所得總額中位數前20名中，有一半位在竹北。

新竹縣主計處指出，新竹縣所得總額中位數全國第三，僅次於連江縣和新竹市，年增約1.1萬元；所得總額平均數也是全國第三，僅次於新竹市和台北市，年增3.2萬元。其中，竹北市所得總額平均數149.5萬元、中位數88.5萬元皆為全國368個鄉鎮市區中最高，此外，新竹縣寶山鄉所得平均數115.2萬元全國排名第六。

鎖定更小範圍來看，全國7760個村里中，所得總額中位數排名前20的村里，新竹縣就佔了10個，都位於竹北市，分別為東平里、鹿場里、中興里、隘口里、十興里、北興里、中崙里、斗崙里、東興里及興安里，地理位置都分布在高鐵特區附近，中位數皆超過百萬元。

新竹縣長楊文科表示，近年新竹縣積極推動招商引資，去年新竹縣民間投資金額153億元，連續四年非六都的招商王，近年招商包括竹北停8、自強七街BOT案等，遠百竹北已於去年底開幕營運，龍享廣場將於今年10月開幕，此外，AI智慧園區去年也與智邦、緯創、義隆、普生等四大廠簽約，將帶來大量就業機會和經濟效益，吸引優秀人才遷入。